Çetinkaya mağazası katliamının 31. yılı... 12 kişi hayatını kaybetti

Bundan tam 31 yıl öncesi..."25 Aralık" 1991 yılının sıradan bir takvim yaprağı değildi maalesef. Hain terör örgütü PKK'nın en kanlı eylemlerini gerçekleştirdiği zamanlardı 90'lı yıllar. İşte o vahşet dolu eylemlerinden birini 25 Aralık 1991'de yaptı PKK. İstanbul Bakırköy'deki Çetinkaya mağazasına bir grup PKK sempatizanı molotoflu saldırı düzenledi. Çıkan yangında, aralarında 2 yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.

Soğuk bir Aralık günüydü. 1991'e vedaya hazırlanılıyordu. 1992'ye sayılı günler kalmış, yeni yıla girecek olmanın heyecanı sarmıştı herkesi. Tatlı bir telaş vardı... Takvim 25 Aralık'ı gösteriyordu. Günlerden ise çarşambaydı.

Kim bilir belki de o tatlı telaş ile gitmişlerdi İstanbul Bakırköy'deki mağazaya. Öğle saatleriydi... Ancak adım adım yaklaşıyordu karanlık eller. Kararmıştı yürekleri. İstedikleri tek şey vahşetti. Öyle de oldu...

PKK sempatizanları 12 masum cana kıydı o gün. Kalpler durdu, ocaklara ateş düştü. Ortalık yangın yeriydi.

Mağazadakilerin çoğu kadın ve çocuktu. Alevler zemin katı sarmadan hemen önce üst katlara çıkılmıştı. Ancak duman hızla tüm katları sarmıştı. Göz gözü görmüyordu. Yangın merdivenine yöneldiler. Ancak tüm kapılar kilitliydi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmek diğer yandan da mağazada mahsur kalanları kurtarmak için var gücüyle çalıştı.

PKK'nın saldırısında, aralarında 2 yaşındaki bir bebeğin de olduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Kayıplar arasında OHAL Valisi Necati Çetinkaya'nın yeğeni Ahmet Çetinkaya da vardı.

Eylemi gerçekleştiren teröristler, dönemin Emniyet ekipleri tarafından belirlendi ve gözaltına alındı. İstanbul 2 no'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'ine idam cezası verildi. Sonrasında ise müebbet hapis cezasına çevrildi.

2 sanığa da 1 yıl 9 ay ile 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.