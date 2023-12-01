01 Aralık 2023, Cuma
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Çerçioğlu'nun sağ kolu suç makinesi çıktı! Ağır cezada yağmadan 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Batı Bölge Koordinatörü ve 20 yıldır Özlem Çerçioğlu ile birlikte siyaset yapan Fatih Akkentli suç makinesi çıktı. Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Vural Efecik ayrıntıları aktardı.