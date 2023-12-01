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Çerçioğlu'nun sağ kolu suç makinesi çıktı! Ağır cezada yağmadan 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 10:11
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Batı Bölge Koordinatörü ve 20 yıldır Özlem Çerçioğlu ile birlikte siyaset yapan Fatih Akkentli suç makinesi çıktı. Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Vural Efecik ayrıntıları aktardı.
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