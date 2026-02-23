Casperlar suç örgütü soruşturmasında 17 şüpheliye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda Casperlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi sızdırdığı belirlenen 17 şüpheli geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polisin de bulunduğu şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.