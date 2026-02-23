CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

Casperlar suç örgütü soruşturmasında 17 şüpheliye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda Casperlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi sızdırdığı belirlenen 17 şüpheli geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polisin de bulunduğu şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.

