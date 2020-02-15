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15.02.2020

Canlı yayında flaş çağrı: Özgür Özel'e yüzlerce tazminat davası açılsın | Video

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra göreve gelen CHP’li belediyelerde insanların ekmekleriyle oynandı ve işçi kıyımı yapıldı. İnsanların ekmeleri için CHP’li belediyeler önünde mücadelesi sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, işçilere "Asalakları temizledik" dedi ve büyük tepki çekti. A Haber yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında işçilere çağrıda bulunarak, Özel'e yüzlerde tazminat davası açılması gerektiğini söyledi.

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