Canlı yayında fay incelemesi! Orhangazi Fayı mercek altında

Deprem uzmanları ve jeoloji mühendisleri yüz yıldır kırılmayan Orhangazi Fayı'nda inceleme yapıyor. Yalova’da incelemeleri takip eden A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden önemli açıklamalarda bulundu.

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