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Canlı yayında fay incelemesi! Orhangazi Fayı mercek altında

Canlı yayında fay incelemesi! Orhangazi Fayı mercek altında

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 16:07
Deprem uzmanları ve jeoloji mühendisleri yüz yıldır kırılmayan Orhangazi Fayı'nda inceleme yapıyor. Yalova’da incelemeleri takip eden A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden önemli açıklamalarda bulundu.
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