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Büyük Taarruz’un küçük şehitleri! Zaferin destanını kanlarıyla yazdılar
30 Ağustos zaferimizde destan yazan kahramanlar arasında, cepheye cephane taşırken şehit düşen 8 yaşındaki Hüsnü ve 11 yaşındaki Süleyman’da var. Dumlupınar’da birlikte savaştığı babası Kara Ali Çavuş kollarında şehit olan, kendi de İzmir’e girerken şehit düşen Onbaşı Mehmet’tin, babasını kucağında taşırken tasvir edilen anıt ise görenleri ağlatıyor.