28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Büyük Taarruz’un küçük şehitleri! Zaferin destanını kanlarıyla yazdılar

Büyük Taarruz’un küçük şehitleri! Zaferin destanını kanlarıyla yazdılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2022 10:39
30 Ağustos zaferimizde destan yazan kahramanlar arasında, cepheye cephane taşırken şehit düşen 8 yaşındaki Hüsnü ve 11 yaşındaki Süleyman’da var. Dumlupınar’da birlikte savaştığı babası Kara Ali Çavuş kollarında şehit olan, kendi de İzmir’e girerken şehit düşen Onbaşı Mehmet’tin, babasını kucağında taşırken tasvir edilen anıt ise görenleri ağlatıyor.
Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunan tacizi
Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi
Giannouli Üssü’ne NATO askeri konuşlanacak
"Giannouli Üssü'ne NATO askeri konuşlanacak"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu
Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu
Yunanistan’dan Türk F-16’larına radar kilidi
Yunanistan'dan Türk F-16'larına radar kilidi
Emine Erdoğan’dan Tokat’a ’yerli üretim’ tebriği
Emine Erdoğan'dan Tokat'a 'yerli üretim' tebriği
Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı
Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı
Büyük Taarruz’un küçük şehitleri!
Büyük Taarruz’un küçük şehitleri!
Akşener Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor
"Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor"
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz
Başkan Erdoğan buna hazır mıyız dedi alkışlar koptu!
Başkan Erdoğan buna hazır mıyız dedi alkışlar koptu!
12 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
12 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Fransa’nın utanç dolu sömürgeci tarihi
Fransa'nın utanç dolu sömürgeci tarihi
Daha Fazla Video Göster