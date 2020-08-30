Büyük Taarruz'un 98. yılında Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye tehditlere boyun eğmeyecek!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü törenleri için Anıtkabir'e geldi. Başkan Erdoğan buradaki törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ne bir mesaj yazarken, "Türkiye Doğu Akdeniz'de tehdit diline boyun eğmeyecek" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başladı. Törenler Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın tebrikleri kabulü ile devam edecek.

"TEHDİT DİLİNE BOYUN EĞMEYECEK"

Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Anıtkabir Özel Defterine bir mesaj yazdı. Başkan Erdoğan mesajında "Türkiye Doğu Akdeniz'de tehdit diline boyun eğmeyecek" dedi.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Büyük zaferin 98'inci yıldönümünde zat-ı alinizi ve rahmetli şehitlerimizi yad ediyoruz. Bize emanet ettiğiniz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz kritik başarılar, halkımızın menfaatlerini korumak için gösterdiğimiz çabalardandır. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek."

KUTLAMA PROGRAMI

Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Saat 20.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser gerçekleştirilecek. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

300 İHA İLE GÖKLERDE BÜYÜK ZAFER KUTLAMASI

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile '30 Ağustos Zaferi' temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

7 İLDE ZİYARETÇİLER AĞIRLANACAK

İletişim Başkanlığı'nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de '30 Ağustos Zaferi' temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek. 30 Ağustos Zaferi'nin, sinematik ses sistemi eşliğinde 3ÿboyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret dili ile anlatım imkanı da bulunuyor.