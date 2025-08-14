"Büyük lider" Erdoğan!

AK Parti 24 yaşına bastı. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, büyük projeler ve tarihi adımlarla önemli bir ilerleme kaydetti. Büyük lider olmak, cesur kararlar almak ve ülkesini riske karşı korumak demek. Erdoğan döneminde Suriyelilere ev sahipliği yapılırken, terörle mücadelede kritik adımlar atıldı. Yerlileşme ve milli projelerle Türkiye, ilk otomobilden uzay yolculuğuna kadar pek çok ilki başardı. En büyük havalimanları, köprüler ve barajlar, büyük liderliğin somut göstergeleri oldu. Büyük lider halkıyla iç içe olur, zor anlarda yanında yer alır. Deprem ve kriz bölgelerinde verdiği sözleri tutmak, liderliğin simgesi olarak öne çıkıyor. Uluslararası arenada arabuluculuk ve saygınlık, Erdoğan’la Türkiye’nin güçlü konumunu pekiştiriyor. 40 yıllık FETÖ ve 47 yıllık PKK gibi kronik sorunlar, büyük liderliğin kararlılığıyla sona erdiriliyor. Büyük lider olmak; risk almak, öngörülü olmak ve ülkesine kalıcı kazanımlar bırakmak demektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN