14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "Büyük lider" Erdoğan!
Büyük lider Erdoğan!

"Büyük lider" Erdoğan!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 22:41
AK Parti 24 yaşına bastı. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, büyük projeler ve tarihi adımlarla önemli bir ilerleme kaydetti. Büyük lider olmak, cesur kararlar almak ve ülkesini riske karşı korumak demek. Erdoğan döneminde Suriyelilere ev sahipliği yapılırken, terörle mücadelede kritik adımlar atıldı. Yerlileşme ve milli projelerle Türkiye, ilk otomobilden uzay yolculuğuna kadar pek çok ilki başardı. En büyük havalimanları, köprüler ve barajlar, büyük liderliğin somut göstergeleri oldu. Büyük lider halkıyla iç içe olur, zor anlarda yanında yer alır. Deprem ve kriz bölgelerinde verdiği sözleri tutmak, liderliğin simgesi olarak öne çıkıyor. Uluslararası arenada arabuluculuk ve saygınlık, Erdoğan’la Türkiye’nin güçlü konumunu pekiştiriyor. 40 yıllık FETÖ ve 47 yıllık PKK gibi kronik sorunlar, büyük liderliğin kararlılığıyla sona erdiriliyor. Büyük lider olmak; risk almak, öngörülü olmak ve ülkesine kalıcı kazanımlar bırakmak demektir.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyük lider Erdoğan!
Büyük lider Erdoğan!
"Büyük lider" Erdoğan!
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İzmir’de çöp krizi yeniden başladı!
İzmir'de çöp krizi yeniden başladı!
İBB’ye yolsuzluk operasyonu!
İBB’ye yolsuzluk operasyonu!
CHP genel merkezi yalan üretim merkezi oldu
"CHP genel merkezi yalan üretim merkezi oldu"
9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı
Başkan Erdoğan: Kronik sorunu çözmek için tarihi fırsat
Başkan Erdoğan: Kronik sorunu çözmek için tarihi fırsat
Başkan Erdoğan Mark Rutte ile görüştü!
Başkan Erdoğan Mark Rutte ile görüştü!
İBB soruşturmasında 13 zanlı adliyeye sevk edildi
İBB soruşturmasında 13 zanlı adliyeye sevk edildi
MSB kaynakları: YPG Suriye’de mutabakata uymuyor!
MSB kaynakları: YPG Suriye'de mutabakata uymuyor!
Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını!
Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını!
Daha Fazla Video Göster