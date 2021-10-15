15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bursa Kestel'de tekstil fabrikasında yangın

Bursa Kestel'de tekstil fabrikasında yangın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2021 12:53
Güncelleme:15.10.2021 13:45
Bursa'nın Kestel ilçesinde Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları anlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi.



Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Alevler ve siyah dumanlar gök yüzünü kaplarken, büyük heyecan yaşandı.

Fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görülüyor. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerdeki malları tahliye etmeye çalışıyor.

A HABER OLAY YERİNDE

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler içindeki fabrika drone ile havadan görüntülende. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut bölgeden aktardı.



Aynı ilçede geçtiğimiz günlerde de bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında bir işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

A Haber olay yerinde! A HABER OLAY YERİNDE!
Bursada tekstil fabrikasında yangın BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe açıklaması
Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
Tekstil fabrikasında yangın
Tekstil fabrikasında yangın
CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri
CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri
Savcılığa bilgi verecek mi?
Savcılığa bilgi verecek mi?
Polisi sürükleyen sürücü yakalandı mı?
Polisi sürükleyen sürücü yakalandı mı?
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
Üst düzey terörist teslim oldu
Üst düzey terörist teslim oldu
Her şey en berbat oluyor!
"Her şey en berbat oluyor!"
FETÖ’nün A Haber’i işgal davası
FETÖ'nün A Haber'i işgal davası
13 PKK’lı etkisiz hale getirildi
13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
16 ilde DHKP-C operasyonu
16 ilde DHKP-C operasyonu
Daha Fazla Video Göster