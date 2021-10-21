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Bürokratlara tehdit, 10 büyükelçinin yargıya müdahaleye kalkışması ve TÜSİAD’ın laiklik çıkışı! Ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 21.10.2021 09:39
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “siyaset cinayetler” duyumunu ortaya attıktan kısa süre sonra Türkiye’de işini yapan bürokratları tehdit etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarının ardından 10 büyükelçi bir araya gelerek açıklama yaptı ve “Osman Kavala” serbest bırakılsın diyerek Türk yargısına müdahale etmeye kalkıştı. TÜSİAD da laiklik açıklaması ile Türk siyasetine ayar vermeye kalkıştı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor. 10 ülkenin büyükelçisinin skandal çağrısı ne anlama geliyor? Neden ''Kavala serbest kalsın'' dediler? TÜSİAD'ın bu çıkışı perde arkasında ne var? 28 Şubat zihniyeti yeniden mi devrede? Türkiye üzerinde ne planlanıyor? Kılıçdaroğlu'nun memurlara tehdidi suç mu? Kılıçdaroğlu neden tehdit ediyor? Bir planın parçası mı? Tüm gelişmeleri Erkan Tan ile Sabah Ajansı’nın konuğu olan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Hülya Nergis değerlendirdi.

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