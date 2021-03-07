Bodrum'da skandal olay! CHP'li belediye meclis üyeleri AK Partili üyenin makam odasını bastı

Skandalların partisi CHP'de zorbalıklar bitmiyor. CHP'li Meclis üyeleri, Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çektirdiği fotoğrafı bulunduğu gerekçesiyle odasını bastı.

CHP'li Meclis üyeleri, Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun'un odası bastı. Gerekçe ise, Hüseyin Tutkun'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla makamında çekilmiş fotoğrafını odasında bulunan masasında bulunması.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen:

"CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?"

Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Tutkun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla çekilmiş fotoğrafını odasında bulunan masasına koyduğu gerekçesiyle baskına uğradı.

Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri; Hüseyin Tutkun'un odasına bastığı öğrenildi. Hüseyin Tutkun'un odasının masasında bulunan fotoğrafın, Tutkun'un İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu'nun makam odasında çekildiği öğrenildi.

GÖKMEN: "İTTİFAK YAPTIĞINIZ TERÖR ÖRGÜTÜ YARDAKÇISI PARTİ Mİ SİZDEN BU EYLEMİ İSTEDİ?

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen; CHP'li Meclis üyelerine tepki göstererek, "CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?" diye sordu.

Osman Gökmen, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla fotoğrafını odasına koyan, bir memur olan Bodrum Belediye Başkan yardımcısı, CHP'li bazı belediye meclis üyelerinin zorlaması ve sert müdahalesine maruz kalmıştır. Bu CHP'li meclis üyeleri, fotoğrafın İçişleri Bakanımızın odasında bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının önünde çekilmesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da gözükmesine tepki göstermiştir."

"CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi?"

"Terörle mücadeleye adeta hayatlarını adamış Cumhurbaşkanımıza ve gelmiş geçmiş en başarılı İçişleri Bakanı'na bu tahammülsüzlüğünüz neden?"

"Ayrıca şehitlerimizin geldiği bir günde bunu yapıyorsunuz! Bu bir tesadüf mü?"

"Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?"