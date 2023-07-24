Böbrek taşı yaz aylarında artıyor! Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini açtı

Kavurucu sıcaklar, vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Böylece böbreklerde taş oluşması ya da var olan taşların büyüme riski de artıyor. Uzmanlar sıvı tüketimine dikkat çekiyor.

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