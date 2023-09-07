BM’den iklim çöküyor uyarısı! Tarihteki en sıcak 3 ay

Dünya Meteoroloji Örgütü, , insanlığın en sıcak üç ayı yaşadığını, ağustosun da şu ana kadar ki en sıcak ay olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Guterres ise iklim çöküşü başladı uyarısında bulundu.

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