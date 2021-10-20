Bilim Kurulu toplantısında 65 yaş üstü için yeni karar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika olarak bir yazılı açıklama yayınlandı. Bakan Koca 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gelişmeyi duyururken, yeni karar sonrası randevuların sistem üzerinden tanımlanmaya başladığını duyurdu. Vakaların yarısının 30 yaş altında olduğunun altını çizen Bakan Koca yüz yüze eğitime ilişkin de açıklamalarda bulundu. Okullar kapanacak mı? İşte detaylar...