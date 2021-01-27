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Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor

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Giriş: 27.01.2021 09:29
Güncelleme:27.01.2021 09:34
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Bilim Kurulu Toplantısı ge��tiğimiz hafta Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında düzenlenmiş, toplantı sonrası yazılı açıklama yapılmıştı. 20 Ocak'ta video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşların da aşılama sürecine dahil olduğu ele alınmıştı. Koronavirüste son durumun Bilim Kurulu'nda değerlendirildikten sonra Kabine Toplantısı'nda istişare edilmesi bekleniyor. Bu haftaki toplantının bugün saat 17.00'de yapılacağı açıklandı.

MASADAKİ KONULAR

Video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantı en son 20 Ocak'ta gerçekleşmişti. Bilim Kurulu Toplantısı bugün Bakan Koca liderliğinde yine video konferans yöntemiyle yapılacak. Bu haftaki toplantıda koronavirüs tedbirleri, vaka sayısının seyri ve aşılama çalışmaları gibi konular masaya yatırılacak.

GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDAN NOTLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Koca açıklamasında, 85 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız." ifadesini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyleydi;

Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ve başlatmaya çalışan ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık. Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir.

Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz.

Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim."

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