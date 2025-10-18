Bilal Erdoğan’dan uluslararası topluma çağrı: İsrail 70 milyar dolarlık tazminatı ödemeli

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşası için gereken 70 milyar dolarlık tazminatı İsrail'in ödemesi gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre de Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in bütün zararı karşılamasına ilişkin karar vermese bile kişilerin maddi ve manevi zararlarını gözetmesi gerekiyor.

