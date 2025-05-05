05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Biga Yarımadası'nda kaç fay hattı var? Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?
Marmara depremlerinde yer bilimciler özellikle Biga yarımadasındaki fay hatlarına dikkat çekiyor. Peki bu fay hatlarının tarihsel geçmişi nedir? Bu bölgede bir büyük deprem bekleniyor mu? A Haber muhabiri Vedat Sezer konuğu Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ile detayları aktardı.