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Biga Yarımadası’nda kaç fay hattı var? Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?

Biga Yarımadası'nda kaç fay hattı var? Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 18:08
Marmara depremlerinde yer bilimciler özellikle Biga yarımadasındaki fay hatlarına dikkat çekiyor. Peki bu fay hatlarının tarihsel geçmişi nedir? Bu bölgede bir büyük deprem bekleniyor mu? A Haber muhabiri Vedat Sezer konuğu Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ile detayları aktardı.
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Biga Yarımadası’nda kaç fay hattı var? Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?
Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?
Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?
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