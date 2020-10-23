Berlin’deki Mevlana Camii'ne polis operasyonuna Başkan Erdoğan'dan sert tepki

Son dakika... Başkan Erdoğan, "Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." dedi.

Twitter'dan kritik bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." dedi.



"AVRUPA FARKLILIKLARIYLA SAVAŞAN BİR YAPIYA BÜRÜNMÜŞTÜR"



Başkan Erdoğan, mesajında "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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"İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyen Başkan Erdoğan, "Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." mesajını verdi.