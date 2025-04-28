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Beklenen büyük deprem yakın mı? 6,2 büyüklüğündeki deprem istanbul’a ne anlatıyor?

Beklenen büyük deprem yakın mı? 6,2 büyüklüğündeki deprem istanbul'a ne anlatıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 12:06
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından yaşanan artıçılar nedeniyle vatandaşların tedirginliği sürüyor. Öte yandan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 15 bin 13 binada inceleme yapıldı ve bu binalardan bin 25'inin az hasarlı olduğu belirlendi. Peki artçı depremler daha ne kadar sürecek? İstanbul'da riskli binalar nasıl tespit ediliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında deprem uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen değerlendirdi.

6,2 SONRASI HASAR TESPİT

15.013 BİNA İNCELENDİ

12.398 bina hasarsız
1.025 bina az hasarlı

EN ÇOK HASAR İHBARI 5 İLÇEDEN

Bahçelievler

Esenler

Küçükçekmece

Bağcılar

Avcılar

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Beklenen büyük deprem yakın mı? 6,2 büyüklüğündeki deprem istanbul’a ne anlatıyor?
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