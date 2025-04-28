28 Nisan 2025, Pazartesi
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Beklenen büyük deprem yakın mı? 6,2 büyüklüğündeki deprem istanbul'a ne anlatıyor?
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından yaşanan artıçılar nedeniyle vatandaşların tedirginliği sürüyor. Öte yandan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 15 bin 13 binada inceleme yapıldı ve bu binalardan bin 25'inin az hasarlı olduğu belirlendi. Peki artçı depremler daha ne kadar sürecek? İstanbul'da riskli binalar nasıl tespit ediliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında deprem uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen değerlendirdi.
12.398 bina hasarsız
6,2 SONRASI HASAR TESPİT
15.013 BİNA İNCELENDİ
12.398 bina hasarsız
1.025 bina az hasarlı
EN ÇOK HASAR İHBARI 5 İLÇEDEN
Bahçelievler
Esenler
Küçükçekmece
Bağcılar
Avcılar