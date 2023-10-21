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BBP lideri Destici’den İsrail’ kınama! Yerel seçimler için ittifaka yeşil ışık

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 09:10
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren Mustafa Destici, "Yaptırım uygulanmalı" dedi. Destici'nin, yerel seçimlere ilişkin mesajları da vardı. Bazı bölgelerde yapılacak olan ittifaka yeşil ışık yaktı.
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