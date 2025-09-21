21 Eylül 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili seçiminde gerginlik
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçiminde gerginlik

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili seçiminde gerginlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 15:12
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim sırasında gerginlik yaşandı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
