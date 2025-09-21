21 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili kim olacak?
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili kim olacak?

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2025 11:47
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi yapılıyor. A Haber ekibinden Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili kim olacak?
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili seçimi
CHP neden olağanüstü kurultaya gitti?
CHP neden olağanüstü kurultaya gitti?
22. Olağanüstü Kurultay sonrası neler olacak?
22. Olağanüstü Kurultay sonrası neler olacak?
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili kim olacak?
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekili kim olacak?
Başkan Erdoğan’ın ABD dosyasında neler var?
Başkan Erdoğan'ın ABD dosyasında neler var?
Kılıçdaroğlu’nun ismi koltuğa yazılmadı
Kılıçdaroğlu'nun ismi koltuğa yazılmadı
Her zaman Filistin’in yanında olacağız
"Her zaman Filistin'in yanında olacağız"
Mazlumların gür sesi: Recep Tayyip Erdoğan
Mazlumların gür sesi: Recep Tayyip Erdoğan
CHP’de olağanüstü kurultay günü
CHP'de olağanüstü kurultay günü
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
Erdoğan-Trump görüşmesinde masada hangi konular var?
Erdoğan-Trump görüşmesinde masada hangi konular var?
ABD’siz AB savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi!
“ABD’siz AB” savunmada rotayı Türkiye’ye çevirdi!
Daha Fazla Video Göster