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Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı| Video

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Giriş: 23.05.2020 12:49
Güncelleme:23.05.2020 12:49
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, yayımladığı görüntülü mesajında, yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğuna işaret eden Erbaş, bayram namazının da bu heyecanın başlangıcını oluşturduğunu vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle zor ve hassas zamanların yaşandığına dikkati çeken Erbaş, alınan tedbirler kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlattı. Ali Erbaş, İslam'a göre insan hayatının ve sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu dile getirdi.

"BAYRAM NAMAZI VAKTİNDE MİNARELERDEN TEKBİR SESLERİ YÜKSELECEK"
Camilerden uzak kalmanın hüznünü azaltmak amacıyla bayramın ilk gününde ülke genelinde, her ilin bayram namazı vaktinde minarelerden tekbir seslerinin yükseleceğini bildiren Erbaş, kendisinin de Ankara'da bayram hutbesi irat edeceğini belirtti.

Bayram coşkusunun yaşanabilmesi için önceki bayramlarda olduğu gibi aile fertleriyle, çocuklarla beraber tüm hazırlıkların yapılabileceğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 06.00'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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