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Başkent Ankara’da kritik gün! Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Başkent Ankara’da kritik gün! Yüksek Askeri Şura toplanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 08:50
Bugün Ankara'da önemli iki toplantı var. Biri Yüksek Askeri Şura. YAŞ, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Bir diğer toplantı ise Terörsüz Türkiye Komisyonu. Komisyon ilk kez toplanmış olacak. Peki her iki toplantıda hangi konular ele alınacak, ne tür kararlar verilecek? Ankara'dan detayları muhabirimiz Kübra Bal aktardı.
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Başkent Ankara’da kritik gün! Yüksek Askeri Şura toplanıyor
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