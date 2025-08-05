Başkent Ankara’da kritik gün! Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Bugün Ankara'da önemli iki toplantı var. Biri Yüksek Askeri Şura. YAŞ, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Bir diğer toplantı ise Terörsüz Türkiye Komisyonu. Komisyon ilk kez toplanmış olacak. Peki her iki toplantıda hangi konular ele alınacak, ne tür kararlar verilecek? Ankara'dan detayları muhabirimiz Kübra Bal aktardı.

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