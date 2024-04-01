02 Nisan 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart bir bitiş değil dönüm noktasıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler sonrası Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan bu seçimlerin bir bitiş değil dönüm noktası olduğunun altını çizerken seçimlerde umduklarını neticeyi alamadıklarını ifade etti. Seçmenlerin mesajını aldıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan "Özeleştirimizi cesaretle yapacağız" dedi. Başararak yola revan olacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'de 4 yıl boyunca seçim defterinin kapandığını ifade etti. İşte detaylar...