Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart bir bitiş değil dönüm noktasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler sonrası Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan bu seçimlerin bir bitiş değil dönüm noktası olduğunun altını çizerken seçimlerde umduklarını neticeyi alamadıklarını ifade etti. Seçmenlerin mesajını aldıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan "Özeleştirimizi cesaretle yapacağız" dedi. Başararak yola revan olacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'de 4 yıl boyunca seçim defterinin kapandığını ifade etti. İşte detaylar...

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