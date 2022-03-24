24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2022 20:29
Güncelleme:24.03.2022 20:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak amacıyla gittiği Belçika'nın Brüksel şehrinde son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde Türkiye'nin istisnai bir yerde durduğunu vurgularken, iki ülkeyle de yoğun diplomatik temasların sürdüğünü belirtti. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen kişi sayısının 60 bin olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, müzakerelerde Ukrayna'nın bağımsızlığının öncelik olması gerektiğini vurguladı..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi’nde konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'nde konuştu
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı
CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı
CHP’nin bir yatırımı daha yarım kaldı
Ahmet Yücel Alibeyler A Haber’de
Ahmet Yücel Alibeyler A Haber'de
NATO zirvesinde neler konuşuldu?
NATO zirvesinde neler konuşuldu?
Başkan Erdoğan Draghi ile görüştü
Başkan Erdoğan Draghi ile görüştü
NATO liderlerinden ortak bildiri
NATO liderlerinden ortak bildiri
Havalimanında uyuşturucu operasyonu
Havalimanında uyuşturucu operasyonu
Türkiye’nin yardımları Ukrayna’da!
Türkiye’nin yardımları Ukrayna’da!
Ukrayna ordusu Hostomel’e girdi!
Ukrayna ordusu Hostomel’e girdi!
Dünyanın gözü NATO zirvesinde!
Dünyanın gözü NATO zirvesinde!
TTB’ye siyah çelenk
TTB'ye siyah çelenk
Daha Fazla Video Göster