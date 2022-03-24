Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak amacıyla gittiği Belçika'nın Brüksel şehrinde son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde Türkiye'nin istisnai bir yerde durduğunu vurgularken, iki ülkeyle de yoğun diplomatik temasların sürdüğünü belirtti. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen kişi sayısının 60 bin olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, müzakerelerde Ukrayna'nın bağımsızlığının öncelik olması gerektiğini vurguladı..