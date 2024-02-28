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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 15:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya'da gerçekleşen miting programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan pahalılığı en çok emeklilerin hissettiğini belirtirken "Maaşları yükseltmek için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca gönüllerinden daha iyi şartların geçtiğini söylerken seyyanen zammın adaletsizlik yarattığının farkında olduklarını vurguladı. Muhalefete de mesaj veren Başkan Erdoğan "Meydanı kirli ittifaklara bırakmayız" dedi.
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