Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atina'da! 'Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Başkan Erdoğan ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelirken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yunanistan ile ilk hedefimiz 5,5 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak" dedi.