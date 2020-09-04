Başkan Erdoğan'ın test sürüşü video klip olarak hazırlandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşündeki görüntülerinden hazırlanan bir video klip yayınladı. Altun paylaşımında, "Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık " ifadelerine yer verdi..