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Başkan Erdoğan'ın test sürüşü video klip olarak hazırlandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşündeki görüntülerinden hazırlanan bir video klip yayınladı. Altun paylaşımında, "Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık " ifadelerine yer verdi..