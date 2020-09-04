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Başkan Erdoğan'ın test sürüşü video klip olarak hazırlandı

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Giriş: 04.09.2020 19:38
Güncelleme:04.09.2020 19:44
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşündeki görüntülerinden hazırlanan bir video klip yayınladı. Altun paylaşımında, "Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık " ifadelerine yer verdi..
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