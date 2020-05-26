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Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber | Video

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Giriş: 26.05.2020 12:06
Güncelleme:26.05.2020 12:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavi masraflarını üstlendiği 6 yaşındaki Taha Sis'in görme yetisini kaybetmesine neden olan beyin tümörü yüzde 15 küçüldü. Küçük Taha bir video ile Başkan Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı. Anne Azine Sis, "Eğer tümör sağ göz sinirlerinin üzerinden biraz daha kalkmışsa, sağ gözü kurtarılabilecek" dedi. Taha Sis de "Tayyip dede, bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum" diye konuştu.

Elazığ'da yaşayan Sis ailesinin 6 yaşındaki oğullarının göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözü, görme yetisini kaybetti. Ocak ayında kendilerine ulaşan Başkan Erdoğan, Taha Sis'in tedavisini üstlenerek aileyi İstanbul'a getirtti.

Taha Sis; kardeşi Ömer Asaf, annesi Azine ve babası Rıfat ile 4,5 aydır tedavi için geldiği İstanbul'da yaşıyor.

Anne Azine Sis, İstanbul'da bir otelde kaldıklarını, Taha'nın kemoterapisi için belirli aralıklarla hastaneye gittiklerini söyledi.

"SAĞ GÖZÜNDE YÜZDE 90'A KADAR GÖRME ŞANSI OLABİLECEK"
Azine Sis, Taha'nın sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Tümör çok büyük ve çok riskli bir yerde bulunuyor. Tümörün küçülmesi için Taha kemoterapi görüyor. Tümörde şimdiye kadar yüzde 15 küçülme oldu. Doktorlar sağ gözü kurtarmak için mücadele ediyorlar. Şu an sol gözü hiç görmüyor, sağ gözünde ise yüzde 65 kayıp var. İki ay sonra bir MR daha çekilecek. Eğer tümör sağ göz sinirlerinin üzerinden biraz daha kalkmışsa, sağ gözü kurtarılabilecek. Sağ gözünde yüzde 80 ya da 90'a kadar görme şansı olabilecek."

Başkan Erdoğan'ın, tedavi süreciyle yakından ilgilendiğini söyleyen Sis, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun, bizi burada mağdur etmedi, çok ilgilendiler. Kendisinin bayramını kutluyoruz. Bu tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. MR'a girdiğinde, Cumhurbaşkanı direkt hastaneden durumu sorup MR sonuçlarını öğrenmiş. Cumhurbaşkanı Özel Kalemi ve özel doktoru sürekli arıyor, ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

"TAYYİP DEDE BAYRAMIN MÜBAREK OLSUN"
Küçük Taha da Ramazan Bayramı dolayısıyla çektiği bir video ile Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladı ve koronavirüs sürecinde insanların evde kalması gerektiğini söyledi.

Taha, "Tayyip dede, bayramın mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum. Ben Tayyip dedemi dinliyorum ve dışarıya çıkmıyorum. Siz de dışarıya çıkmayın." dedi.

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