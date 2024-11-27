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Başkan Erdoğan’ın mesajlarının perde arkası! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Başkan Erdoğan’ın mesajlarının perde arkası! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 13:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek verdiğini açıklayarak, "Ülke ve millet hayrına olan her meselede sayın Bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz. Çağrısına ortağız." dedi. Erdoğan, İsrail Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili olarak "İsrail Lübnan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de kalıcı ateşkes için Türkiye olarak her türlü katkıya hazırız." ifadelerini kullandı. Teğmenlerin kılıçlı yeminine yönelik soruşturmayla ilgili de konuşan Erdoğan, "Disiplin TSK için hayati önemdedir" dedi. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan SETA Dış Politikalar Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş değerlendirdi.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş'ın öne çıkan sözleri:

Bahçeli'nin çağrılarına destek verdi bir ayrışma olmadığının altını çizdi. Bahçeli'nin çağrısının önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz siyaset meselesi öne çıkıyor. Burada bazı şartlar var; terörün bitmesi, silahların gömülmesi, siyasetin sivilleşmesi ve DEM'in Türkiyeleşmesi.

Bu şartlar yerine geldiği zaman önümüzde yeni bir siyasi yol, patika olacak. Bu patikanın sivil siyasetle barışla demokrasi ile ilgili bir hat olduğunu ama terörün bitmesi ve silahların gömülmesi siyasetin sivilleşmesi gibi şartlar yerine getirilmediği müddetçe 2. patika ortaya çıkacaktır. O da terörle mücadelenin kararlı şekilde devam etmesi hususudur. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadele ve terörün bitirilmesi hedefi devam ediyor.

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