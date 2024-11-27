Başkan Erdoğan’ın mesajlarının perde arkası! Uzman isim A Haber’de yorumladı
Prof. Dr. Murat Yeşiltaş'ın öne çıkan sözleri:
Bahçeli'nin çağrılarına destek verdi bir ayrışma olmadığının altını çizdi. Bahçeli'nin çağrısının önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz siyaset meselesi öne çıkıyor. Burada bazı şartlar var; terörün bitmesi, silahların gömülmesi, siyasetin sivilleşmesi ve DEM'in Türkiyeleşmesi.
Bu şartlar yerine geldiği zaman önümüzde yeni bir siyasi yol, patika olacak. Bu patikanın sivil siyasetle barışla demokrasi ile ilgili bir hat olduğunu ama terörün bitmesi ve silahların gömülmesi siyasetin sivilleşmesi gibi şartlar yerine getirilmediği müddetçe 2. patika ortaya çıkacaktır. O da terörle mücadelenin kararlı şekilde devam etmesi hususudur. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadele ve terörün bitirilmesi hedefi devam ediyor.