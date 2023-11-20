20 Kasım 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan üstat Sezai Karakoç alıntısı: Kime karşı bütün bunlar? Masum Müslümanlara karşı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalarda bulunurken, Gazze'deki sivil katliamı bir kez daha unutmadı. İşgalci İsrail'in masum Filistinliler üzerinde uyguladığı soykırıma en gür sesle 'dur' diye her fırsatta haykıran Başkan Erdoğan, mazlumların bir kez daha sesi oldu. Konuşması sırasında üstat Sezai Karakoç'un şiirinden alıntı yapan Başkan Erdoğan, yürekleri dağladı.