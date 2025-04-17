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Başkan Erdoğan’dan Turgut Özal paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 11:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 32'nci yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan Turgut Özal paylaşımı
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