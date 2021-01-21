Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Nedim Urhan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da kameralardan uzak bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Necmettin Erbakan'ın yanında yer almış ve milli görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı olan Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da kameralardan uzak bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Necmettin Erbakan'ın yanında yer almış ve milli görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı olan Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü öğrenildi.