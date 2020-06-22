22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu | VİDEO

Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2020 13:21
Güncelleme:22.06.2020 14:09
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinde 4 kişinin öldüğü, kayıp bir kişinin arandığı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da inceleme sırasında Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Bingöllü aileye taziye dileklerini iletti.

Bakan Soylu ve Pakdemirli, Bilen ailesinin fertlerinin kayıp 16 yaşındaki Derya için bekledikleri Kayacık Mahallesi'ne gittiler. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da bilgi verdi. Bu esnada Cumhurbaşkanı Bilen ailesinin fertlerine telefonda taziye dileğinde bulundu.

Bir felaket yaşandığını anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Felaket neticesinde 5 tane kardeşimizi şu anda kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Biz kazaya kadere iman etmiş insanlarımız. Dolayısıyla biz biliyoruz ki kaza ve kader Allah'tandır. Bize düşen şüphesiz ki tedbirdir. Bu kazalar bazen tedbiri de aşıyor. Onun için kaybettiğimiz kardeşlerimizin ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün bu ailelere benim bu dileklerimi iletirseniz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel mağduru ailelere her türlü destek ve yardımcı olunması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayıp Derya'nın da bulunmasıyla cenazelerin 5'inin Bingöl'e götürüleceğini ifade ederken, Başkan Erdoğan Bingöl'e de selam gönderdi.

Başkan Erdoğan'ı bilgilendiren İçişleri Bakanı Soylu, "Arama çalışması devam ediyor. 5 kişinin 4'üne ulaşıldı. 5.cisi Derya diye yeğenleri. Bingöllü aile. Bingöl'e götürecekler. Selin evi aldığı yer. Bütün akrabalar da buradalar. Hem yaşayan hem Bingölden gelenler. Dudaklı köyündeki engelli kardeşimizi de bugün toprağa vereceğiz. Biz milletvekillerimiz burada, Tarım Bakanımız burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepimiz buradayız. Valimiz koordine etti. O engelli kardeşimizin cenazesine katılacağız. Oradaydık buraya geldik" diye konuştu.

Öte yandan Dudaklı Köyü'nde selden kaçamayarak vefat eden Kader Akbaba'nın (24) cenazesi de köyünde bakanların katılımıyla toprağa verilecek.

CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!
CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!
Hürkuş uçağının düşme anı amatör kameralara yansıdı!
Hürkuş uçağının düşme anı amatör kameralara yansıdı!
CHP'li Başkan İzmir bayrağı ve parası istedi
CHP'li Başkan "İzmir bayrağı ve parası" istedi
Ankara'da 'Eğitim uçağı düştü' ihbarı
Ankara'da 'Eğitim uçağı düştü' ihbarı
Fransa’nın casusluk hücresine suçüstü! MİT kimliği kullanarak... | Video
Fransa’nın casusluk hücresine suçüstü! MİT kimliği kullanarak... | Video
Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu
Bakan Soylu ve Pakdemirli'den Bursa açıklaması
Bakan Soylu ve Pakdemirli'den Bursa açıklaması
Pençe-Kaplan operasyonunun şifreleri!
Pençe-Kaplan operasyonunun şifreleri!
FETÖ'nün MİT kumpasında neler yaşandı?
FETÖ'nün MİT kumpasında neler yaşandı?
Maske takmayana 900 TL para cezası
Maske takmayana 900 TL para cezası
PKK'nın finans kaynağına darbe!
PKK'nın finans kaynağına darbe!
Bursa'da selde ölü sayısı arttı
Bursa'da selde ölü sayısı arttı
Daha Fazla Video Göster