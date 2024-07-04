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Başkan Erdoğan’dan Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 16:02
Başkan Erdoğan'ın yoğun temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dünyaya İsrail çağrısı yaparken "Binlerce masumun ölümünün durdurulması gerekiyor. İsrail üzerindeki baskı giderek artırılmalı" ifadelerini kullandı.
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Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
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