04 Temmuz 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan’dan Şanghay Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'ın yoğun temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan dünyaya İsrail çağrısı yaparken "Binlerce masumun ölümünün durdurulması gerekiyor. İsrail üzerindeki baskı giderek artırılmalı" ifadelerini kullandı.