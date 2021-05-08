Başkan Erdoğan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Sessiz kalan herkes bu zulme ortaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır anneleri" ile katıldığı iftar programında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan terörle mücadele konusunda "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak. Teröristler için için karanlık olacak" ifadelerini kullandı. Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Terör devleti İsrail Kudüs'teki Müslümanlara ahlaksızca saldırmaktadır. Sessiz kalan herkes bu zulme ortaktır." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Müslüman ülkeleri ve BM'yi harekete geçmeleri konusunda uyardı.