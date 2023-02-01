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Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert eleştiri: 7'li masanın içinde otel lobilerinde IMF ile görüşenler var

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Giriş: 01.02.2023 23:14
Güncelleme:01.02.2023 23:34
"2013’te IMF’e olan borcumuzu bitirdik. Bunu Tayyip Erdoğan’ın hükümeti halletti." diyen Başkan Erdoğan, "IMF ile irtibatımızı kestik. Şu anda 7’li masanın içinde olanlardan IMF ile görüşmeler yapanlar var. Bizim o zaman Merkez Bankası’nın rezervi 27,5 milyar dolardı şu anda 128,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıktık. Yine çıkacağız. Çünkü bizim sistemimiz istikrar kazandı. Bir araya gelip aday seçemeyenlerin ülke yönetmeye kabiliyeti olamaz." sözleriyle muhalefete sert eleştiri yöneltti.
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