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Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tepki: Hizmet etmek yerine başka hevesler peşinde

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Giriş: 12.04.2023 15:26
Başkan Erdoğan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi “Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller başka hevesler peşinde koşuyor” dedi.
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