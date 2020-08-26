Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı

Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi nedeniyle yaptığı paylaşımda "Bin yıldır Anadolu’daki her kesimden insanımızın kalplerinde kurulan güçlü köprü, sonsuza kadar ayakta kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi nedeniyle yaptığı paylaşımda "Nasıl dün Türkistan'dan Anadolu'ya akan sadece fetih ordusu değil, adalet ve muhabbet kervanıysa, bugün de gittiğimiz her yere bu erdemleri taşıyoruz. Bin yıldır Anadolu'daki her kesimden insanımızın kalplerinde kurulan güçlü köprü, sonsuza kadar ayakta kalacaktır" dedi.