26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2020 14:03
Güncelleme:26.08.2020 14:10
Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi nedeniyle yaptığı paylaşımda "Bin yıldır Anadolu’daki her kesimden insanımızın kalplerinde kurulan güçlü köprü, sonsuza kadar ayakta kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi nedeniyle yaptığı paylaşımda "Nasıl dün Türkistan'dan Anadolu'ya akan sadece fetih ordusu değil, adalet ve muhabbet kervanıysa, bugün de gittiğimiz her yere bu erdemleri taşıyoruz. Bin yıldır Anadolu'daki her kesimden insanımızın kalplerinde kurulan güçlü köprü, sonsuza kadar ayakta kalacaktır" dedi.

İstanbul'da kritik Suriye toplantısı
İstanbul'da kritik Suriye toplantısı
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı
İşte Sultan Alparslan'ın silueti
İşte Sultan Alparslan'ın silueti
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar
Mehmetçik sel bölgesinde
Mehmetçik sel bölgesinde
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te
Dev operasyon! Bakan Pekcan duyurdu
Dev operasyon! Bakan Pekcan duyurdu
MSB’den Malazgirt Zaferi paylaşımı
MSB’den Malazgirt Zaferi paylaşımı
A Haber Bakan Pakdemirli ile birlikte sel bölgesinde!
A Haber Bakan Pakdemirli ile birlikte sel bölgesinde!
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu
Dünya ilk kez şahitlik ediyor
Dünya ilk kez şahitlik ediyor
Diyarbakır'da büyük operasyon başlatıldı
Diyarbakır'da büyük operasyon başlatıldı
Daha Fazla Video Göster