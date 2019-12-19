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19.12.2019

Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır" dedi.

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