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19.12.2019
Başkan Erdoğan'dan kritik zirvede önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır" dedi.
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