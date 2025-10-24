Başkan Erdoğan’dan Körfez dönüşünde sert mesajlar!

Körfez turunu tamamlayarak Türkiye’ye dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin ülke ve bölge gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Irak ve Suriye tezkerelerine “ret” oyu veren CHP’ye tepki gösteren Erdoğan, “Bizim neden orada olduğumuzu herkes biliyor, ama CHP hâlâ öğrenemedi” dedi. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor” ifadelerini kullandı. Kuraklık ve su kesintilerine değinen Başkan Erdoğan, “Kuraklık doğal bir gerçektir ancak buna karşı önlem almamak yönetim zafiyetidir” sözleriyle CHP’li büyükşehirleri eleştirdi. DEM Parti’nin kullandığı olumsuz siyaset diline de değinen Erdoğan, “Doğrusu DEM Parti’den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim” diyerek hafta sonuna kadar DEM heyetiyle görüşeceğini açıkladı. Bölgesel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Gazze’ye yardımların Mısır üzerinden kesintisiz sürdüğünü vurguladı. İsrail’e yönelik diplomatik baskının şart olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Gazze’nin yeniden inşası için hazırlıklarımız sürüyor” dedi. Bölgeye konuşlandırılması planlanan uluslararası görev gücüyle ilgili müzakerelerin devam ettiğini aktardı. Ayrıca KKTC seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı arayarak tebrik ettiğini belirtti. Erhürman’ın hafta sonuna kadar Türkiye’ye geleceğini açıklayan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için ayrı bir öneme sahip” dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

