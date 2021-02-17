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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen ne yüzsüzsün

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Giriş: 17.02.2021 14:02
Güncelleme:17.02.2021 14:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen İl Kongreleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı diyorsun'. Sen ne yüzsüzsün ya? 5-6 yıldır takip eden bizlere bunların sorumlusu nasıl Cumhurbaşkanı diyorsun. Terbiyesiz... Sana Milli Savunma ve İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlerle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret.” dedi.

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