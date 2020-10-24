Başkan Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır." dedi.