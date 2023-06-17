Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Nasıl bir diktatör oldukları anlaşıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütleri ile ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktıkça gerçekten verilmiş sadakamız varmış diyeceğiz. Millete demokrasi vaat edenlerin, iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı." dedi.