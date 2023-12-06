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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 06.12.2023 19:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ikramiye için "Meclis'in çalışmalarının ardından süratle yatırılacak" dedi. Vatandaşa doğal gaz desteği müjdesini veren Başkan Erdoğan, terörle mücadele de net mesajlar verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki sivil soykırımına değinerek, "Netanyahu nereye kaçacak? Yakın gelecekte yargılanacak. Buna destek veren Batılı ülkelerde aynı akıbeti yaşayacak" dedi.
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Kabine sonrası önemli açıklamalar
Kabine sonrası önemli açıklamalar
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