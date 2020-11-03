Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi ve koronavirüs tedbirleri açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini ve İzmir depremi hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Tüm iş yerlerinin artık saat 22.00'den sonra kapanacağını belirten Başkan Erdoğan, İzmirli depremzedeler için önemli duyurularda bulundu.