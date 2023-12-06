Başkan Erdoğan'dan İsrail'in hakkındaki suikast iddialarına yanıt: Türkleri tanımıyorlar bedelini çok ağır öderler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyareti sonrasında dönüş yolculuğu esnasında uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Gazze Kasabı" olarak tanımladığı Netanyahu'nun artık iflas ile baş başa kalmış durumda olduğunu vurgularken "Her an iflas bayrağını çekebilir. Sadece Netanyahu’nun değil, beraberlikteki kadronun da zulümlerine göz yuman bir Batı var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan soykırıma asla eyvallah diyemeyeceğini söyleyen Başkan Erdoğan "Yükselen bu sesler, Filistin’deki zulüm bitene ve suçlulardan hesap sorulana dek dinmeyecek." dedi. Netanyahu'nun elbet bir gün yargılanacağı söyleyen Başkan Erdoğan Avrupa ülkelerinin İsrail'in kaybetmeye başladığının farkında olduğunun altını da çizdi. Başkan Erdoğan İsrail hakkındaki suikast iddialarına ilişkin de konuşurken "Türkleri tanımıyorlar. Bunun faturasını çok ağır öderler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...