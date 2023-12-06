06 Aralık 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in hakkındaki suikast iddialarına yanıt: Türkleri tanımıyorlar bedelini çok ağır öderler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyareti sonrasında dönüş yolculuğu esnasında uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Gazze Kasabı" olarak tanımladığı Netanyahu'nun artık iflas ile baş başa kalmış durumda olduğunu vurgularken "Her an iflas bayrağını çekebilir. Sadece Netanyahu’nun değil, beraberlikteki kadronun da zulümlerine göz yuman bir Batı var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan soykırıma asla eyvallah diyemeyeceğini söyleyen Başkan Erdoğan "Yükselen bu sesler, Filistin’deki zulüm bitene ve suçlulardan hesap sorulana dek dinmeyecek." dedi. Netanyahu'nun elbet bir gün yargılanacağı söyleyen Başkan Erdoğan Avrupa ülkelerinin İsrail'in kaybetmeye başladığının farkında olduğunun altını da çizdi. Başkan Erdoğan İsrail hakkındaki suikast iddialarına ilişkin de konuşurken "Türkleri tanımıyorlar. Bunun faturasını çok ağır öderler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...