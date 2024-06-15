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Başkan Erdoğan'dan İspanya ve İtalya dönüşü flaş mesajlar: Seçim değil terör örgütünü meşrulaştırmak için oyun var | Gazze'de ateşkes, Biden'ın mesajları, Eurofighter...

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 14:29
Başkan Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri sonrası yurda dönüş yolunda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaparken; uçakta gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Erdoğan BMGK'nın Gazze ile ilgili aldığı ateşkes kararına ilişkin, ABD ile İsrail arasındaki iş birliğine dikkat çekerek "Endişem kararın bir şekilde bloke edileceği yönünde." dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes planı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "ABD İsrail'in şımarıklığından rahatsız. Biden samimiyet testinden geçmektedir." ifadelerini kullandı. Suriye'de terör örgütünün yapmaya çalıştığı sözde seçimi de değerlendiren Erdoğan, "Seçim değil terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede bir teröristan kurmak için tertiplenmiş bir oyun var." dedi. Başkan Erdoğan, ziyaret sürecinde Eurofighter savaş uçaklarının alınmasıyla ilgili Almanya ve İspanya ile görüşüldüğünü de ifade etti.
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