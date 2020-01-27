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27.01.2020
Başkan Erdoğan'dan Gambiya'da flaş Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Hafter sorusu yöneltilen Başkan Erdoğan, "Gerek Berlin süreci gerekse Moskova işinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Aarrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantıların taraflar böyle metinlere imza koymuyorsa burada bir mutabakat sağlanmış denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı olmasına rağmen Hafter oteldeki odasından takip etmiştir. Tabii bu 55 maddelik metin BM'ye de gidecek. Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok barış diye bir derdi yok" yanıtını verdi.
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